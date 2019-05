Nacompetitie district Oost, zaterdagvoetbal

Be Quick Zutphen komt met schrik vrij en is ‘weer’ kampioen

20:27 Het is Be Quick Zutphen, zonder zelf te hoeven spelen, gelukt om (opnieuw) kampioen te worden in de derde klasse A. Dieren won met 4-2 bij ESA en dat was onvoldoende om Be Quick van de troon te stoten.