Niets aan het handje voor Hansler & co

Toen hij zich twee jaar geleden bij Colmschate meldde, had Deventenaar Wesley Hansler niet gedacht dat hij anno 2018 bij Rohda Raalte zou spelen. Het voelde dan o0ok vreemd gisteravond dat hij opeens in de kleedkamer van de gasten zat. ,,Mijn oude ploeggenoten zeiden al dat ik niet de verkeerde kleedkamer in moest lopen. Dit was de eerste keer dat ik in die kleedkamer zat, dat voelde best vreemd”, vertelde Hansler nadat hij met Rohda Colmschate had geklopt in de beker: 0-6.

Eenrichtingsverkeer

Zijn stiftje tegen BWO (5-1 winst) vorige maand, één van zijn zeven competitietreffers tot nu toe dit seizoen, werd door lezers van de Stentor verkozen tot doelpunt van de maand. Dergelijke acties schotelde hij zijn voormalige thuispubliek niet voor in de wedstrijd die eenrichtingsverkeer was. ,,Vandaag was niet mijn beste wedstrijd. Ik was ongelukkig in mijn acties. Dat kan beter, maar voor het team was het resultaat gelukkig goed.”

Het uiterst subtiele boogballetje, nadat hij in de diepte was weggestuurd en de bal met het linkerbeen over de keeper liftte, was één van de tekenen dat Rohda het bij het juiste eind had om Hansler in te lijven. ,,Een mooi doelpunt maken, gebeurt iedereen wel een keer, het is niet dat ik er meer krediet door heb. Maar dat ik mij zo snel in de basis zou knokken, had ik niet verwacht.”

Vraagteken

Niet zozeer zijn voetbalkwaliteiten, maar zijn fysieke gestel waren het grootste vraagteken bij de overstap. ,,Ik moet qua kracht een stap maken, daar train ik extra op. Maar deze stap maakt wel dat er minder fysieke duels zijn, dus het komt mijn spel ten goede.”

Er werd vooraf door wat bestuursleden gegrapt dat derdeklasser Colmschate, dat pas één van de zeven wedstrijden in 3B won dit seizoen en in de staart van de ranglijst bungelt, geen spelers meer heeft voor Rohda, dat twee niveaus hoger in de eerste klasse E op de derde plaats staat. Het klasseverschil in de wedstrijd maakte dat ook duidelijk.

Slalom

Binnen drie kwartier was de wedstrijd gespeeld, door achtereenvolgens een penalty van Jesper Harmens, een intikker van Teun Bakhuis en een slalom van Mart Lugtenberg. Na rust maakte Djeremy Zandvliet met een hard schot in de korte hoek aan alle illusies een eind, waarna Coen van Heun (intikker) en Lars van Schooten (vrije trap) de eindstand bepaalden.

Colmschate-trainer Marco Onderberg: ,,Als je zes man mist door blessures, bij elkaar al zo’n veertig goals, wordt het lastig. We moeten het tot de winter met jeugdspelers doen. Maar de kwaliteit voor de derde klasse hebben we, ik maak me geen grote zorgen.”