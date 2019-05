Nog even beven en bibberen bij de amateurs

LAATSTE SPEELDAGGrenzeloze vreugde, bloemen, machteloosheid, woede, intens verdriet en dikke tranen: in het laatste reguliere speelweekend van het amateurvoetbal is er nog van alles te vergeven. Bij welke clubs - en vooral: bij welke fans - is het zaterdag of zondag twee keer drie kwartier beven en bibberen geblazen?

Diehards

Rechtstreekse handhaving of nacompetitie tegen degradatie? Er zijn spelers en trainers die voor minder trillend richting laatste duel gaan. Maar bij FC Zutphen wordt niemand badend in het zweet wakker. De club die coach Taco Lourens donderdag slachtofferde, legt zich neer bij het post-competitiegevecht om een plek in de tweede klasse. Monsterzege tegen Be Quick'28? Alleen de echte diehards worden daar onrustig van.

Toekijken

Machteloos. Dat gevoel zal zaterdag bij Be Quick Zutphen heersen. Want zonder zelf te spelen kan de derdeklasser de al lang en breed gevierde titel kwijtraken. Een puntenstraf van de KNVB maakt dat Dieren met een 9-0 zege tegen ESA spekkoper is. Zware opgave? Ja. Onmogelijk? Er zijn gekkere dingen gebeurd.

Explosief

Bliksemstart en explosief einde: het seizoen van Teuge in een notendop. De ploeg van trainer André Wassink begon met vuurwerk en neemt zaterdag 'afscheid' met een knal. Die uitbarsting kan vreugde of verdriet betekenen. Winst tegen SDS'55 verlengt het verblijf in de derde klasse, anders resteert maar één: vlammen in de nacompetitie.

Loeren

Laat er een paar statistici op los en de conclusie is: de soep wordt niet zo heet gegeten als-ie wordt opgediend. Maar toch, AZC en Vorden mogen niet freewheelen. Winnen volstaat zondag voor handhaving in 2I. Bij elk ander resultaat is het loeren naar Viod, DVC’26 en Concordia. Én naar elkaar.

Glazen bol 1

Alsof de maker van het competitieschema een glazen bol heeft: voor de titel in 2J treft Voorwaarts concurrent Achilles’12. Een punt volstaat voor de ploeg van trainer Jochem de Weerdt, verlies met drie goals verschil ook. Of Bon Boys moet zich in het duel tegen Vogido nog ontpoppen tot - theoretisch - die vermaledijde derde hond.

Vluchten

Rechtstreeks handhaven kan niet meer. Vluchten voor directe degradatie nog wel. Dan moet Overwetering komende zondag anders voor de dag komen dan afgelopen zondag tegen Voorwaarts. Met het schaamrood op de kaken en een 9-0 nederlaag op zak droop de ploeg af. Winst tegen Columbia is vereist om niet afhankelijk te zijn van Luctor et Emergo. Worstelen dus. En hopelijk bovenkomen voor de ploeg van trainer Sander Poll.

Trojka

Bedankt voor die bloemen! Die pauselijke woorden kan Wijhe al prevelen als voorbereiding op zondag. Na de belangrijke zege tegen Lochem kan alleen een godswonder de ploeg van trainer Hans van der Hoop van de titel in 3B afhouden. Tenzij... Nee, onmogelijk. Can Bayraktar van Turkse Kracht is weliswaar in bloedvorm, maar de spits is toch niet in staat Turkse Kracht naar een monsterzege tegen Wijhe - en daarmee misschien de titel - te leiden? Al hoopt Lochem dat wel. En dan net klein genoeg, zodat de Achterhoekers met winst tegen KCVO lachende derde zijn.

Slapeloos

Hoop doet leven. Dus is Heeten nog niet ‘dood’. Maar behalve drie punten achterstand op Zwolle moet die derdeklasser zondag ook een verschil in doelsaldo van zes goals overbruggen. Dat worden dus slapeloze nachten.

Glazen bol 2

De man met de glazen bol, daar is-ie weer. Ook Diepenveen treft op de slotdag de titelconcurrent. En dat kan uitdraaien op een bloedstollende ontknoping. De ploeg van trainer Martin Dollenkamp (foto links) heeft genoeg aan een punt, de kleinste mogelijke nederlaag is fataal: GFC heeft een beter doelsaldo. Gewoon vlot beslissen dus. Zijn die knikkende knieën ook niet nodig.

Strohalm

De een z’n dood is de ander z’n brood. Dat kan zondag opgeld doen bij Davo-De Gazelle. De winnaar is zeker van handhaving, Davo bij verlies gedegradeerd en De Gazelle heeft bij een nederlaag dezelfde Twentse strohalm die Davo bij een gelijkspel heeft: Enter, dat hopelijk voor die teams dan onderuit gaat tegen Haarle. Voer voor rekenmeesters, slecht voor de zenuwen.