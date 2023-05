Nu het einde van de competitie echt in zicht is neemt de spanning op de velden toe

Overzicht Deventer/Zutphen Heino vrijwel zeker van handhaving, Basteom doet goede zaken en Lettele te sterk voor De Gazelle

In het amateurvoetbal is er dit weekend een beperkt programma. Alleen in de divisies is er een reguliere speelronde en in de overige klassen is er een inhaalprogramma. Benieuwd naar de clubs die wél in actie kwamen? In dit overzicht vindt je de uitslagen, doelpuntenmakers en verslagen van de gespeelde duels.