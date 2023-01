Oeken hervat 2023 met duel tegen buurman Brummen, kelderkraker in Schalkhaar en derby in Nieuw Heeten

Derde klasse ‘Kleine club’ Oeken weet met broers Schoonman de moed erin te houden tegen FC Zutphen

Het is een ongelijke strijd, zaterdag op Sportpark ‘t Meijerink. FC Zutphen heeft meer leden dan Oeken inwoners heeft. Het is goed beschouwd al knap zat dat VV Oeken zich al enkele jaren in de derde klasse staande weet te houden. Dat kampioenskandidaat FC Zutphen een maat of twee te groot is (uitslag 4-0), is geen reden voor paniek.

13 november