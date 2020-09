Onder de Lichtmast: Epse laat zien dat het wél kan presteren zonder hulp van buitenaf

Wie met regelmaat de kantine of bestuurskamer van een dorpsclub binnenstapt, hoort vaak het woord fusie vallen. Bij Epse was dat vijf jaar geleden ook het geval.

Om uit de krochten van de vijfde klasse te ontsnappen, smelten onder meer de eerste elftallen van Epse en Gorssel samen tot de EGC. Het lijkt een logisch verhaal, maar in drie jaar tijd wordt er geen enkele aansprekende klassering behaald, de missie mislukt. De leegte die het verdwijnen van een ‘eigen’ eerste achterlaat binnen beide clubs is te groot, de visies zijn te verschillend. De eigen identiteit is toch belangrijker dan resultaat, blijkt.

Gevoel

,,Eigenlijk kan het ook niet. Het is een vreemd gevoel, we hebben altijd een eerste elftal gehad. Zo hoort het ook te zijn. Er zat een gat in de club”, omschrijft voorzitter Willem Gorter dat gevoel, terwijl hij toeziet hoe het eerste zich voorbereidt op het duel met V en L. De wedstrijd zou met 5-1 worden gewonnen, waardoor Epse voorlopig tweede staat.

Tussenjaar

De club neemt een ‘tussenjaar’ om jeugdspelers voor te bereiden op het eerste. Afgelopen jaar zijn ze zover om hun opwachting te maken in de hoofdmacht. Met een vierde plaats boekt Epse het prompt het beste resultaat in twintig jaar, mede door achttien treffers van voetballer Almir Fizovic. En onder leiding van de trainer die er twintig jaar geleden ook zat, Herman Harleman. ,,In de stad is dat toch anders, daar is het gebruikelijker om als speler van club te wisselen. Dat is hier toch niet het geval. Het fijnste is dat we het met allemaal jongens doen die uit het dorp komen”, vindt Fizovic.

Dat er zelfs al voorzichtig over een platte kar wordt gesproken, is de grootste winst, vindt Fizovic. Die wordt uit de kast gehaald en door het dorp gereden mocht de ploeg promoveren. De vraag is dan natuurlijk of ze ook nog even door Gorssel rijden, om te laten zien dat er niet per se een fusie nodig is voor succes.

Almir Fizovic