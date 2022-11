Ongekende oorwassing voor Rohda Raalte

,,Ik ben boos en teleurgesteld en dat heb ik mijn spelers ook laten weten.” aldus een zwaar ontstemde Knippenborg. Rohda leek, na zes wedstrijden zonder nederlaag een voorname rol in de vierde divisie te kunnen gaan spelen, maar ging in Purmerend diep door de knieën. Kortom: een wedstrijd om snel te vergeten. Knippenborg: ,,Dat vind ik iets te kort door de bocht. Hier mogen we even bij stilstaan, zeg maar. We zijn aardig te kijk gezet vandaag, in kwaliteit en qua beleving. Niet dat de tegenstander er wat beleving betreft bovenuit stak, maar we gaven gewoon niet thuis.” De trainer gaf zijn spelers na afloop een duidelijke opdracht mee. ,,Gaan jullie vanavond maar even rustig in de spiegel kijken en afvragen wat jullie gedaan hebben om die wedstrijd te beleven. Met welke instelling ben je erin gegaan en waarin ben je tekort geschoten. Hoe komt het dat je nooit hebt kunnen leveren waar de wedstrijd om vroeg? Niet een speler heeft bij ons zijn normale niveau gehaald.” Voor Knippenborg was het schrijnend om te merken dat het niveau van zijn elftal blijkbaar afhangt van een speler. Shaquille Woudstra was er wegens verplichtingen niet bij en het elftal viel als los zand uit elkaar. ,,Het ontbreken van Shaquille is dodelijk voor ons. Met of zonder Shaquille is een veel te groot verschil. Dat mag niet gebeuren.” Door de nederlaag zakt Rohda terug naar de achtste plek op de ranglijst en raakt een topklassering voorlopig uit zicht. Volgende week op eigen veld tegen Alphense Boys krijgt de ploeg de kans zich te herstellen. Die wedstrijd wordt gespeeld op de zaterdagavond.