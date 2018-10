Ontslag trainer Hillebrand heeft nog niet gewenste effect

Aanvoerder René Brummelman van SVBV over de afgelopen periode: ,,Het plezier was weg, er zat geen inspiratie meer in de ploeg. Eigenlijk tekende zich dat al af tegen het einde van het vorig seizoen. Er ontstonden groepjes in de groep. Om daar alleen Hillebrand de schuld van te geven, gaat mij te ver.”

De nieuwe trainer Mike Lemmers is van SVBV-huize en kent de spelers goed. ,,Hij weet hoe hij moet omgaan met de groep en probeert de mentaliteit te verbeteren. Te snel laten we de koppies hangen. Dat zag je vandaag ook weer, toen we met 2-0 achterkwamen. Er is nog enig werk te doen”, aldus de captain.

Werken aan zelfvertrouwen

Elftal goed voorbereid

Dennis Arentsen, trainer van het bezoekende GSV ’63, had een prima middag gehad. ,,Mijn ploeg heeft geprofiteerd van de dip waarin SVBV zit. Ik had het elftal goed voorbereid. In geval van ontslag van een trainer kan het beide kanten op. Of we worden fel op de huid gezeten en krijgen geen kans om ons spel te spelen of de tegenstander verkeert nog in een mindere fase. Dat laatste was het geval en daarvan hebben we goed gebruik gemaakt.”