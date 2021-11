Opnieuw flink wat wedstrijden in regionale sportwereld geschrapt vanwege corona

vijfde klasse Hoe ‘de jongens van Reünie’ van buurman GSV een titelkandi­daat maakten

Brend Ruiter (24) stapte met een groepje van zes spelers over van het Borculose Reünie naar de Geesterse buurman GSV, om eindelijk eens in een eerste elftal te kunnen voetballen. Drie jaar later heeft Ruiter met de koploper van de vijfde klasse B kans op promotie naar de vierde klasse. Op dat niveau speelde de club nog nooit.

21 november