Oud-Go Ahead Eagles verdediger Marbus nieuwe voetbalmanager Kon. UD; Dimitrovic nieuwe trainer

Met Marbus wordt er volgens voorzitter Joost Rutgers de broodnodige voetbalkennis binnengehaald, om de destijds gemaakte plannen beter tot uitvoer te brengen. ,,We moesten iets doen om de club een impuls te geven. We willen uiteindelijk met een zo breed mogelijke kwalitatief goede selectie weer opklimmen. Marbus gaat zich bezighouden met het gehele voetbalbeleid binnen de club. Daarnaast merken we al dat zijn aanstelling ook een positief effect heeft op leden, en er meer initiatieven plaatsvinden.”

Marbus speelde als centrale verdediger meer dan 200 wedstrijden in het betaalde voetbal, waarin hij zowel in de eerste divisie als in de eredivisie speelde. Twee periodes speelde Marbus voor Go Ahead Eagles, tussendoor speelde hij anderhalf jaar bij FC Volendam. Na zijn carrière bouwde de broer van voormalig Go Ahead Eagles-spits Bram Marbus af in het zevende van UD.