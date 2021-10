Oud-prof Yildiz hoopt bij Colmschate nog altijd op het profvoetbal: ‘Hij heeft niks te zoeken op dit niveau’

Ibo Yildiz is sinds dit seizoen speler van Colmschate. In een zoektocht naar plezier en fitheid is de oud-speler van PEC Zwolle en Go Ahead Eagles neergestreken bij de derdeklasser

Voor profvoetballers is het amateurvoetbal vaak het startpunt van hun carrière. Het is ook een opvangplek voor spelers die een profloopbaan zien mislukken. Ibo Yilbiz kan er over meepraten. De 21-jarige middenvelder speelde zeven jaar voor PEC Zwolle en twee seizoenen voor Go Ahead Eagles, maar is sinds dit seizoen speler van derdeklasser Colmschate.

Het verhaal van Yilbiz is dat van een speler die ‘klaar’ was met het profwereldje. Bij Go Ahead Eagles trainde hij mee met het eerste elftal, in afwachting van een kans om zijn debuut als profvoetballer te maken. Een kans die naar eigen zeggen uitbleef. ,,Er werd tegen mij gezegd dat ik geduld moest hebben en dat die kans zou komen. Maar ik zag andere jongens bij het eerste op de bank zitten, terwijl ik met hen meetrainde.’’

Zoektocht

Voor Yildiz vormde het uiteindelijk de aanleiding om te stoppen als voetballer. Anderhalf jaar speelde hij niet. De zoektocht naar het plezier in het spelletje, een poging weer fit te worden en Comschate-trainer Rowdy van der Hoop, die met Yildiz in de jeugd van PEC Zwolle werkte, dreven hem uiteindelijk naar sportpark De Achterhoek.

Daar was Yildiz na één training overtuigd: Colmschate zou voor hem de plek worden om zijn voetbalcarrière nieuw leven in te blazen. ,,Dit is wel een leuke ploeg. Ik ben ook goed opgevangen door de jongens. Daarom heb ik gezegd dat ik blijf.’’

Ambities

De kans dat men bij Colmschate lang kan genieten van Yildiz is klein. Zowel de middenvelder als trainer Van der Hoop weet dat de samenwerking normaal gesproken van korte duur is. Yildiz steekt zijn ambities daarbij niet onder stoelen of banken. Hij hoopt nog altijd op een carrière als profvoetballer of een amateurclub uit de hoogste klasses.

,,We moeten ook gewoon eerlijk zijn: Ibo heeft niets te zoeken op dit niveau’’, erkent ook Van der Hoop. ,,Als hij een stap wil maken, zullen we hem daarin niet tegenhouden. Maar Ibo moet eerst fit worden, want dat is hij nu niet.’’

Kilo’s

Aan Yildiz is duidelijk te zien dat de voetballoze periode zijn tol heeft geëist. Zelf onderkent de speler ook dat er ‘wat kilo’s af mogen’. Dat Yildiz na ruim een uur spelen wordt gewisseld, is wat dat betreft veelzeggend. Desondanks zijn er tegen AZC wel degelijk flitsen van zijn klasse te zien.

Te midden van lange ballen en ren-en-vliegwerk is Yildiz vaak een rustpunt. Daarbij is hij het type speler dat altijd een medespeler weet te vinden. Van der Hoop: ,,Aan de bal is Ibo fantastisch. Voordat hij de bal krijgt aangespeeld, heeft hij de situatie al gescand. Ibo is daarnaast ook een speler met lef aan de bal.’’

Desondanks drukt Yildiz tegen AZC te weinig zijn stempel op het spel. De middenvelder kan daardoor niet voorkomen dat zijn nieuwe club met 0-1 onderuit gaat tegen de titelkandidaat uit Zutphen. Tot teleurstelling van Van der Hoop. ,,We hadden minimaal een punt verdiend. Dus dit is jammer.’’