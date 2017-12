Oud-winnaar maakt na lange tijd weer hattrick

Lochem aan de hand van Ruben Boonk langs Wijhe

3 december Lekker warm ingepakt tegen de kou, verscheen Lochemer Ruben Boonk aan de start van de thuiswedstrijd tegen Wijhe. De linkerspits was kennelijk goed opgewarmd want 90 minuten later had Boonk de totale Lochemse productie op zijn naam gebracht: 4-2.