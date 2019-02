Oud-winnaar Van ’t Hof raakt weer op schot

TOPSCORERSMet vijf goals in de laatste twee wedstrijden heeft Jarmo van ’t Hof zijn scoringsdrift weer in werking gesteld. Na zijn hattrick van zondag tegen Activia (5-3) in 3B heeft de spits van Colmschate zich gemeld in de top tien van het topscorersklassement.