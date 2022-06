Oude garde Activia laat ervaring gelden in degradatieduel tegen Raalte

Oude krijger Bas Elshof redt ondermaats DAVO: ‘Volgende week moet beter’

Over één ding was iedereen op de Rielerenk het eens: DAVO en Go Ahead maakten er zondag geen grootse pot voetbal van. Een felle, sportieve derby eindigde na negentig minuten in 1-0 voor DAVO, met dank aan een oude krijger.

17:56