Overschrijvingen amateurvoetbal regio Deventer/Zutphen

TERUG BIJ ABS Wereldrei­zi­ger Broekhuis spéélt liever in een ‘wei’

14 juni Hij was twee jaar op wereldreis en is nu terug in Bathmen, waar hij geboren en getogen is. De 31-jarige Jasper Broekhuis gaat ABS sterker maken. ,,Ik ben te ambitieus om nu al in een vriendenteam te gaan spelen."