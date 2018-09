Overtuigende zege Voorwaarts Twello

Eerste gewin is kattengespin, maar het vertoonde spel zorgde voor blije gezichten bij zowel spelers, technische staf als supporters. Vanaf de eerste minuut werd de hoger ingeschatte tegenstander al op eigen helft onder druk gezet en dat werd tot diep in de tweede helft volgehouden.

Het doelpunt van Joey Teering in de vijfde minuut was een welkome steun in de rug voor de jeugdige selectie van Voorwaarts Twello. De beslissing viel pas in de blessuretijd van de wedstrijd na een doelpunt van Lars Teunissen en dat was het enige puntje van kritiek wat de ploeg van Jochem de Weerdt gemaakt kon worden. Het overwicht in de wedstrijd leverde niet heel veel grote kansen op en de kansen die gecreëerd werden konden niet verzilverd worden. Daar stonden overigens slechts twee kansen van SDV Barneveld, waaronder een strafschop, tegenover. De hechte defensie kunnen wel eens de basis blijken te zijn voor een veelbelovend seizoen.