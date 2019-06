Overwetering beukt en sleurt zich naar finale

vervlogen droom Harfsense hoop op promotie door vroege goal weggebla­zen

8 juni Na vorig jaar in de eerste ronde al gestrand te zijn, was er dit jaar meer hoop voor Harfsen om te promoveren naar de derde klasse. De ploeg van Wilco Laconi speelde in de finale van de nacompetitie tegen derdeklasser Voorwaarts Vriezenveensewijk. Het duel eindigde in een deceptie voor Harfsen: 2-1 verlies.