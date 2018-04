Overwetering vergeet te winnen

Vooral de tweede helft was Overwetering verreweg de betere ploeg, maar vergeten ze een van de vele kansen te benutten. Deels door onkunde, maar zeker ook door domme pech. Tot drie keer toe stonden paal en lat een treffer in de weg. De volledig onverdiende voorsprong voor de gasten werd gelukkig nog wel gerepareerd middels een prachtige treffer van Oskar Kappert, maar in de strijd tegen degradatie was een even verrassende als terechte zege zeer welkom geweest.