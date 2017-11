Pascal de Krosse kan nog geen afscheid nemen van FC Zutphen

Kansen missen

De Krosse had toch vorig seizoen aangegeven te zullen stoppen? Hij wist het zeker. ,,Ja, dat heb ik gezegd, maar nadat de competitie was begonnen en ik enkele wedstrijden was wezen kijken, wilde ik er toch bijhoren. Kon het nog niet missen”, geeft de Zutphen-speler als reden. De Krosse is blij met zijn doelpunt, maar had meer moeten scoren. ,,Na rust bij de 1-0 stand kreeg ik twee opgelegde kansen. Had ik niet mogen missen. Scoor ik, dan is het duel waarschijnlijk beslist. Als je echter vlak voor het einde met 3-2 achterstaat ben je tenslotte nog blij met een punt.”