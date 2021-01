Polman en AZC beloven elkaar ook vierde jaar trouw

Polman was eerder werkzaam bij her Nijmeegse Orion en VVLK in Leuth, waarmee hij kampioen werd in de zesde klasse. De trainer is op zijn plek bij AZC en nog niet uitgekeken op de Zutphense club, waarmee hij na drie overwinningen op rij in derde klasse B de (gedeelde) koppositie in handen had.