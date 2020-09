Praten over handhaving? Nee, dat vindt ABS-trainer Hans van der Hoop ‘een beetje goedkoop’

Liveblog teruglezen HHC scoort niet op bezoek bij De Treffers, Staphorst debuteert met zege

5 september De eerste speelronde in de Hoofdklasse leverde zeges op voor SC Genemuiden en Urk, terwijl HHC Hardenberg in de seizoensouverture in de Tweede Divisie niet verder kwam dan een doelpuntloos gelijkspel tegen De Treffers. De grootste stunt was echter voor Staphorst, dat als debutant in de Derde Divisie meteen afrekende met Odin’59: 1-3. Ook was er vandaag genoeg regionaal bekervoetbal, met veel doelpuntrijke wedstrijden. Lees alles hieronder in het liveblog nog eens rustig terug.