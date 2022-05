Rajabu verlaat Twello met herwonnen fitheid en plezier: ‘Ik raakte 40 kilo kwijt’

Reü­nie-trai­ner Bert van Losser: ‘Ik ga niet als een Pipo de Clown langs het veld hollen’

Bert van Losser propt het liefst 36 uur in één dag. Als radiopresentator is hij dagelijks te horen op Radio Oost. Hij is in te huren als feest-dj Bert. Spreekt René van der Gijp of Wim Kieft in de lokale kantine? Grote kans dat Van Losser de avond aan elkaar praat. Ook is Van Losser regelmatig als commentator bij het voetbal te horen op de betaalzenders. Sinds dit seizoen is hij op zondag ook hoofdtrainer van VV Reünie. Op paasmaandag boekten de Borculoërs een 2-0 overwinning op Rood Zwart.

