Ratti en Socii slaan de handen ineen, Harleman wordt trainer

Colmschate '33 bezorgt hekkensluiter driepunter

17:08 Het uitgangspunt voor aanvang van de wedstrijd was volkomen helder voor de ploeg van Toine Rorije. Winst op hekkensluiter Albatross uit Apeldoorn was noodzakelijk om de titelaspiraties in leven te houden. Hoe anders was de situatie na de wedstrijd. De strijd om het kampioenschap gaat voorlopig verder zonder Colmschate '33 en dat heeft de ploeg volledig aan zichzelf te wijten. De ploeg verloor met 2-3.