Ratti-Socii mag nog hopen op de Achterhoek Cup

Kerkdijk wacht thuis in Olst plannen van Engels voetbal af

7:30 Ze is blij dat ze thuis is. In Olst bij haar ouders, terwijl Danique Kerkdijk normaal gesproken deze week in het veld had gestaan met haar ploeg Brighton and Hove Albion in de hoogste Engelse profvoetbaldivisie. ,,Ik wilde zo snel mogelijk naar huis.”