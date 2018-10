Ratti/Socii walst over De Hoven heen

De combiclub kent een prima start in de vijfde klasse F en neemt met vier punten een plaats in de middenmoot in. Trainer Ronnie Baten van Ratti/Socii was zeer content met de drie punten. ,,We begonnen matig, maar toen we na een kwartier het eerste doelpunt maakten, werden we oppermachtig. We verzaakten niet na de rust en scoorden in de tweede helft nog viermaal. Een mooie opsteker.”