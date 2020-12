Resit Schuurman en Activia gaan na dit seizoen uit elkaar

Voorst-trai­ner Panman: ,,Eigenlijk zijn we een saaie club”

11 oktober Als voetballer speelde Voorst-trainer Stephan Panman bij aansprekende clubs zoals Go Ahead Eagles en AGOVV. Als trainer is hij bezig aan een lange tocht langs clubs uit de regio. Panman was al eerder trainer bij EZC’84, Orderbos en VV Oeken, voor hij twee jaar geleden neerstreek bij z’n huidige club Voorst.