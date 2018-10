Reunie moeizaam naar winst op LSV

Mark van Donkelaar is de linkerspits van Reunie en zorgt met zijn snelheid voor dreiging richting doel van de tegenstander. ,,We hebben de punten thuis kunnen houden en dat is lekker. Dit is een sterke klasse, dus de winst is mooi meegenomen” De Reünieaanvaller is na een uitstapje van twee seizoenen bij Sportclub Lochem weer op eigen basis teruggekeerd. ,,Ik wilde het wel eens hogerop proberen. Dat is wel goed bevallen. Lochem is een prima club en ik heb er een fijne tijd gehad. Toch ben ik teruggekeerd naar Borculo. Reunie is mijn club en het speelde mee dat het eerste elftal nu ook in de 3e klasse uitkomt.”