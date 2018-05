Reünie moet kampioensfeest uitstellen na nederlaag

Video Helios houdt geloof in kampioen­schap na zege op Colmschate

17:22 Het affiche was prachtig. De wedstrijd Helios tegen Colmschate was een stadsderby, topper en beslissend in de strijd om de tweede periodetitel tegelijk. Maar in combinatie met de verzengende hitte op het kunstgrasveld werden de verwachtingen geen moment waargemaakt. Helios won uiteindelijk met 2-0.