Reünie-speler Geerlings had in de Kuip kunnen zitten maar staat toch liever bij kampioen Reünie op het veld

Overzicht Deventer/Zutphen Heino is bijna veilig, Voorwaarts komt als herboren uit kleedkamer, FC Zutphen en Helios pakken titel

Het amateurvoetbal is in de beslissende fase aanbeland. Niet alleen de eerste degradanten maar ook de kampioenen van 2022/2023 zijn bekend. Benieuwd wat er dit weekend nog meer gebeurde? Je vindt de uitslagen, doelpuntenmakers en verslagen in dit overzicht.