Reunie wint eerste duel in de competitie

Sven Lammers denkt dat de kracht zit in de sterke selectie van zijn club. ,,We beschikken over een grote groep bijna gelijkwaardige spelers. Kunnen schorsingen en blessures dus wat gemakkelijker opvangen. Vervangende spelers betekent niet per definitie dat het elftal zwakker wordt. Als iedereen fit is, wordt het een grote concurrentiestrijd binnen de groep en heeft de trainer ruime keuzemogelijkheden.”

Oefenmeester Arno Knapen beaamt de mening van zijn spelverdeler. ,,De groep is wat groter en er is meer balans. Ook tonen we veerkracht. Vandaag kwamen we prima terug na een 1-0 achterstand. Wel hebben we teveel kansen laten liggen, moeten iets doeltreffender worden. In bepaalde fases van de wedstrijd lieten we Dinxperlo toch te gemakkelijk door onze linies lopen. Ondanks dat we voor stonden had het ook zomaar de andere kant op kunnen gaan. Moet allemaal iets stabieler worden. Overigens doet dit niets af aan het feit dat de winst verdiend was.”