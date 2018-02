Rode kaart voor grensrechter bij verliespartij Vorden

Wijnand van Beek met vijf goals de grote man bij Voorst

4 februari Het duel tussen SHE en Voorst in de 5e klasse D is zondagmiddag de grote ‘Wijnand van Beekshow’ geworden. De bezoekende ploeg van trainer Jan Ligtenberg won met 0-6 in Hall en spits Wijnand van Beek nam liefst vijf van de zes treffers voor zijn rekening. De kleine goalgetter bracht daarmee zijn totaal aan doelpunten op negen. Niet spectaculair misschien, maar wel als blijkt dat hij daar maar drie wedstrijden voor nodig had. De Voorstenaar meldt zich nadrukkelijk voor het topscorersklassement.