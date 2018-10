Rohda blijft koploper na eenvoudige zege

Dorpsgeno­ten balen maar Jansen Holleboom gaat lachend het veld af

14 oktober In de Sallandse klassieker in de vijfde klasse tussen Mariënheem en de buurmannen van SDOL stond keeper Emiel Jansen Holleboom in het middelpunt van de belangstelling. Logisch, want de 25-jarige keeper maakte aan het eind van het vorige seizoen de overstap van Mariënheem naar de club uit Luttenberg. Hoewel hij zijn doel niet schoon hield, stapte de doelman toch lachend het veld af. Zijn nieuwe ploeg won de derby verdiend met 1-2.