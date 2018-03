Rohda Raalte bewijst zichzelf slechte dienst tegen NEC

De Nijmegenaren begonnen vol gas aan de wedstrijd en Rohda had daar in eerste instantie geen antwoord op. Met een prachtig doelpunt bracht Younes Corty de gasten na een klein kwartier op voorsprong. Hij draaide twee verdedigers dol en schoot raak in de korte hoek. Halverwege de eerste helft verdubbelde Elias Boumkass de score met een laag schot in de verre hoek.

De ruststand 0-2 werd ook de eindstand. Wonderlijk, voor wie de wedstrijd heeft gezien. Want Rohda kreeg meerdere uitstekende kansen – via onder anderen Teun Bakhuis, Dirk-Jan Klijn Velderman, Lennart Krijger, Lars van Schooten, Jaouad Akloud en Edilson José Coelho – maar verzuimde af te ronden. Een gebrek aan zelfvertrouwen, kwaliteit of gewoon domme pech? Het antwoord was niet te geven, maar feit is dat Rohda vorige week tegen Tubantia (0-0) met hetzelfde euvel kampte.

Fabian Put verving in de tachtigste minuut Teun Bakhuis en maakte daarmee zijn rentree bij Rohda Raalte. De verdediger was vier maanden geblesseerd en mocht nota bene invallen in de spits. ,,We moesten wat forceren’’, wist Put, ,,en ik ben lang en kopsterk. Op trainingen pik ik weleens doelpuntjes mee.’’ Helaas voor Rohda slaagde hij daar niet in tegen NEC.

1E: Rohda Raalte-NEC 0-2 (0-2). 13. Younes Corty 0-1, 25. Elias Boumkass 0-2.

Volledig scherm Rohda - NEC © René Vorderman