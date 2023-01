Rohda Raalte krijgt ongekend pak slaag op bezoek bij effectief SJC

Derde klasse Overwete­ring is Diepenveen de baas, in een derby die maar geen echte derby wilde worden

Het was misschien wel hét beeld van de wedstrijd. Trainer Patrick Kieftenbelt van Diepenveen die na een gemiste kans in de slotfase zijn handen berustend voor zijn ogen gooide en zeker tien seconden zo stil bleef staan. Overwetering was in een aardige wedstrijd die een absolute kraker had moeten worden de betere en won terecht met 3-1.

