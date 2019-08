Rohda Raalte oogst lof, maar geen ‘punten’

Was destijds de zaterdag hoofdklasser slimmer, geraffineerder en gewoonweg beter, ditmaal lukte het de ploeg, met een keur aan voormalig betaald voetballers, niet om te domineren. Integendeel; Rohda Raalte had gedurende de hele wedstrijd het beste van het spel én de betere mogelijkheden. Dat was de verdienste van de geroemde aanvalslinie, maar vooral ook van de jeugdige middenvelders. Mart Lugtenberg was creatief als vanouds en Sven Pazie was tijdens zijn eerste (!) basisplaats vooral in de eerste helft de beste man op het veld. Het had niet veel gescheeld of de 18-jarige debutant had zijn optreden opgeluisterd met een treffer. Volledig vrij voor het doel verdween zijn kopbal echter in de handen van doelman Patrick ter Mate.