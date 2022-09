Rohda Raalte wint derby van Heino, doelpuntenfestijn in Almen en vliegende start voor Brummen en FC RDC

Programma Deventer/Zutphen Achterhoek­se clash in de beker, voor de hockeyers en korfbal­lers begint dit weekend het echte werk

Langzaam maar zeker komt de regionale sportwereld weer in beweging. In het amateurvoetbal rolt inmiddels de bal, terwijl de handbalsters van Kwiek afgelopen weekend aan de competitie begonnen. Ook in het hockey en korfbal komt er een einde aan de zomerstop. In beide sporten wordt dit weekend de eerste competitieronde afgewerkt.

9 september