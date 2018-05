Rohda verliest en ziet RKZVC titel grijpen

,,Het eerste kwartiertje waren wij beter’’, vond Coelho. ,,Laten we dit maar snel vergeten en ons richten op de nacompetitie. Onze kansen? Ik weet niet welke tegenstanders wij treffen. We moeten in elk geval fit zijn en wat anders laten zien dan vandaag.’’ Trainer Frank Tempelman: ,,We hebben het seizoen vandaag niet verloren, maar wel in de acht wedstrijden die we gelijk hebben gespeeld. Zeker zes van die wedstrijden hadden we moeten winnen.’’