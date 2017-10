Rohda verzuimt te winnen van Tubantia

Missers

Na rust drong de thuisploeg meer aan, wederom zonder écht heel dreigend te worden. Lars van Schooten en Dirk-Jan Klijn Velderman waren beiden vanuit een vrije trap dichtbij een doelpunt, maar schoten respectievelijk over en zagen de keeper redding brengen. Een goede kans was er vijf minuten voor tijd voor Edilson José Coelho, maar hij kapte net een verdediger te veel uit en schoot over. In blessuretijd kopte Coen van Heun naast.

Eindfase

De supporters van Tubantia juichten na het laatste fluitsignaal, bij Rohda baalden ze. ,,De bal wilde er gewoon niet in’’, mopperde een supporter. Rohda-trainer Frank Tempelman: ,,Het was eenrichtingsverkeer, maar met name voor rust speelden wij in een te laag tempo en waren we onzorgvuldig in de eindfase. In de tweede helft ging het beter, al lieten we ook toen te weinig de bal het werk doen.’’