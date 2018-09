Routinier Tackenkamp kan nederlaag DEO niet verhinderen

Gaan als de brandweer is een toespeling op de opleiding die Mark Tackenkamp momenteel volgt. ,,Gezien mijn leeftijd moest het nu gebeuren. Ik heb altijd al bij de (vrijwillige) brandweer gewild en nu kreeg ik de kans. Ben inmiddels met de tweejarige opleiding bezig en daarna mag ik volledig meedraaien met het korps hier in Borculo. Ik heb met de trainer goede afspraken kunnen maken en kan volstaan met eenmaal trainen per week. Ik hoop dat dit voldoende is voor mijn inbreng in het elftal.” Tackenkamp is nog steeds helemaal weg van het spelletje. ,,Als ik fit blijf wil ik doorgaan tot mijn 40e.” Toen in de tweede helft een diepe bal van een DEO-verdediger wel erg hard werd aangespeeld, voegde hij zijn ploeggenoot toe: ,,Wat denk je maat, ik ben geen 18 meer.”