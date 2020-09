Rutten en Sallandia zijn er voor de langere termijn

Er is een frisse, nieuwe wind aan het waaien op sportpark De Zandweerd. Onder leiding van trainer Björn Rutten herrijst de ploeg als een feniks uit de as in het Deventer voetbal. Op een zonovergoten kunstgrasveld werd Activia, dat twee klassen hoger speelt, op een 0-0 gelijkspel gehouden waardoor vijfdeklasser Sallandia knap eerste wordt in de bekerpoule.