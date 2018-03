Ruurlo en Witkampers zorgen voor spektakel

Arentsen Raedt vond de uitslag terecht. ,,De ploegen ontliepen elkaar niet veel. Echter, toen ik na drie minuten al scoorde, ging ik ervan uit dat het voor ons een prettige middag zou worden.” De van SVBV overgekomen speler maakt nu voor het tweede seizoen deel uit van de Ruurlo-selectie. ,,Na SVBV wilde ik het graag een stapje hoger proberen. In het eerste jaar ben ik lang geblesseerd geweest. Een probleem met mijn lies hield me tot de winterstop aan de kant.”

Concentratie

Trainer Wouter Schouten van Ruurlo had een goed begin gezien van zijn team. ,,Daarna zakken we terug en krijgen binnen vijf minuten twee tegendoelpunten. De concentratie was even weg. Daarna toonde het team veerkracht en kwam prima terug.”

Oefenmeester Gerrit Brouwer van de formatie uit Laren had twee ploegen gezien die vol voor de winst gingen. ,,De teams deden niet voor elkaar onder en ik denk dat de verdeling van de punten terecht is.” Brouwer vervolgt: ,,Ons wacht nu tot eind mei een druk programma. Omdat we veel wedstrijden achter liggen, spelen we vaak tweemaal per week. In de maand april moeten we zeven wedstrijden voetballen.”