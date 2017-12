Ruurlo wint op inzet van Herten

"We zaten de laatste weken in een behoorlijke dip. Lekker om nu dan weer met drie punten te staan. Zo gaan we met een goed gevoel de winterstop in", jubelde doelpuntmaker Niek te Winkel. Dit in tegenstelling tot Heeten-aanvoerder Laurens Tepperik. "We schoten tekort in de duels. Ruurlo liet meer strijd zien en daardoor staan wij met lege handen."