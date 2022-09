Sallandse derby in de vierde divisie, Holten terug in de derde klasse en waterpoloërs beginnen aan competitie

Programma Deventer/ZutphenDe tijd van oefenen is definitief voorbij. Van de eerste tot en met de vijfde klasse; voor het gros van de amateurvoetballers barst dit weekend de competitie los. Vierdedivisionisten Heino en Rohda Raalte zijn al enkele weken onderweg. Beide formaties staan zaterdagavond tegenover elkaar in de ‘Moeder aller Sallandse Derby’s’.

Heino en Rohda Raalte namen het de afgelopen seizoenen regelmatig tegen elkaar op in de eerste klasse. De rivalen promoveerden vorig seizoen echter naar de vierde divisie, de voormalige hoofdklasse. Voor dorpsclub Heino is dat een unicum. Het treffen van morgen wordt dan ook de eerste ontmoeting in de vierde divisie tussen beide Sallandse grootmachten. Heino verzamelde vooralsnog één punt uit vier competitiewedstrijden, voor Rohda Raalte staat de teller op drie punten. Beide ploegen kunnen de punten dan ook goed gebruiken.

Ook Holten promoveerde vorig seizoen. De ploeg van trainer Richard Smit kroonde zich tot kampioen van de vierde klasse G. Voor het eerst sinds het seizoen 1981/1982 komen de Holtenaren daardoor weer uit in de derde klasse. Op de eerste speeldag wacht Holten meteen een mooie test. Op sportpark ’t Braamveld is Warnsveldse Boys zondag de tegenstander. Die ploeg greep vorig seizoen de tweede periodetitel in 3D.

Naast het voetbal gaat dit weekend ook voor de regionale waterpoloërs de competitie weer van start. De mannen en vrouwen van BZC – die vorig seizoen op vrijwillige basis besloten te degraderen – gaan in het nieuwe seizoen ongetwijfeld op jacht naar eerherstel. De Borculose mannen openen het seizoen in de eerste divisie met een uitwedstrijd in Den Haag, de vrouwen (tweede divisie) spelen in eigen huis tegen Polar Bears.

Hieronder een volledig overzicht van de wedstrijden die in de regio’s Deventer, Salland, Zutphen en de Achterhoek gespeeld gaan worden:

VOETBAL

Zaterdag (15.00 uur, tenzij anders vermeld)

Vierde divisie A (zo): Heino – Rohda Raalte (19.00).

3E: VIOS V. – Twello (14.30), Eefde – Eerbeekse Boys (14.30), Oene – Be Quick Z. (14.30), Teuge – Oeken, Brummen – DVOV.

4H: Harfsen – GFC (14.30), Almen – Sp. Deventer (14.30), Kon. UD – EGVV (14.30), Blauw Wit ’66 – Helios, FC RDC – FC Winterswijk.

Zondag (14.00 uur, tenzij anders vermeld)

1D: FC Winterswijk – Voorwaarts T.

2I: Lemelerveld – De Tukkers, Stevo – Schalkhaar, Witkampers – Bon Boys, AZC – BWO, Vorden – SDC ’12 (14.30).

3A: Ruurlo – Vogido.

3D: ABS – Albatross, Warnsveldse Boys – Holten, Robur et Velocitas – Wijhe ’92, KCVO – Turkse Kracht, Markelo – Diepenveen, Beekbergen – Overwetering.

4C: Erix – Basteom, VIOS B. – Lochem, Reünie – Ulftse Boys.

4F: WWNA – Activia, TKA – Klarenbeek (14.30).

4G: Haarle – Heeten, Hoonhorst – Sallandia, Nieuw Heeten – IJsselstreek, Lettele – Broekland, De Gazelle – SDOL(14.15).

5B: Halle – GSV ’63, DEO – De Hoven, Haarlo – Lochuizen.

5E: Epse – Emst, SV CCW ’16 – Wesepe, Voorst – Batavia ’90, Terwolde – Go Ahead D., Vilsteren – Davo.

Vrouwen

Zaterdag, Hoofdklasse A: Klarenbeek – RCL (14.00).

Zondag, 1C: Always Forward – Witkampers (11.30).

HANDBAL

Vrouwen

Eredivisie: V&L – Kwiek (za, 19.00).

Eerste divisie: Foreholte – Voorwaarts (za, 20.45).

HOCKEY

Mannen

2A: HCM – Deventer (zo, 14.45).

3A: Zutphen – Doorn (zo, 14.45).

Vrouwen

2B: HCM – Deventer (zo, 12.45).

3A: Barneveld – Zutphen (zo, 12.45).

KORFBAL

2D: KVZ – HKC (za, 15.30),Tiel ’72 – Devinco (za, 15.45).

RUGBY

2e klasse noord: RFC The Rams – The Pickwick Players (zo, 15.00).

WATERPOLO

Mannen

Eerste divisie: Waterpolo Den Haag – BZC (za, 20.35).

Vrouwen

Tweede divisie: BZC – Polar Bears (za, 17.30).