SC Brummen wint topper van Klarenbeek en houdt hoop

video Toparbiter Nijhuis leidt vol humor kraker in Broekland

17:03 Spektakel op sportpark 't Horsthuis in Broekland. De Enschedese topscheidsrechter Bas Nijhuis leidde daar zondagochtend de 'voetbalkraker' tussen nummer twee Broekland 4 en koploper Broekland 5. Niveau: zevende klasse. Nijhuis loste daarmee een belofte in die hij een kleine twee jaar geleden deed tijdens een bruiloft in Holten. Oh ja, Broekland 4 won afgetekend, met 5-0.