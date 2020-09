Schalkhaar binnen een half uur klaar met SDC’12

Trainer Manfred Graven laakt inzet spelers Vorden na bekerechec

31 augustus Op bezoek bij Bon Boys in Haaksbergen wist Vorden geen potten te breken. Persoonlijke fouten en een gebrekkige instelling waren debet aan de ruime 4-0 nederlaag. Trainer Manfred Graven was op zijn zachtst gezegd niet te spreken over het wedstrijdverloop en stak zijn mening niet onder stoelen of banken.