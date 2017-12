Schalkhaar knokt zich naar gelijkspel

Een terechte eindstand van een niet hoogstaand duel. Met name Heino bakte er voor de rust weinig van. De middenmoter wist zich geen raad met de brutale, hoge druk van de dappere hekkensluiter. Vaak werd de lange Eijkelkamp gezocht, maar bijna nooit werd het aanspeelpunt gevonden. De schamele keren dat de spits wel bereikt werd, was er onvoldoende aansluiting.

Door een paar omzettingen en meer via de vleugels te voetballen, kreeg Heino na de rust steeds meer grip op het spel van Schalkhaar. Het leidde wel tot wat kansen, maar niet tot treffers. Paul Roetert van Schalkhaar was niet helemaal tevreden met het gelijke spel. ,,Vooraf hadden we getekend voor één punt, maar achteraf had er wel meer ingezeten,” stelde de robuuste spits. ,,In de eerste helft waren wij de beter spelende partij en hadden we alles onder controle.”