Schalkhaar verliest van Rohda en blijft hekkensluiter

Na rust was Rohda de bovenliggende partij en stond het al snel 1-2. Edilson José Coelho stond in buitenspelpositie, maar zijn geluk was dat de pass van Coen van Heun via een Schalkhaarverdediger bij hem uit kwam. Scheidsrechter Voogsgeerd liet terecht doorspelen en Coelho rondde van dichtbij beheerst af in de verre hoek. Teun Bakhuis bracht twintig minuten voor tijd de beslissing door met enig kunst- en vliegwerk een voorzet van Klijn Velderman te benutten: 1-3.