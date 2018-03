Schalkhaar wint kelderkraker van De Zweef

De thuisploeg kende op sportpark De Horsterhoek een valse start. Al binnen twee minuten lag de bal in het net, maar wel aan de verkeerde kant: Nick Snellink strafte slordig verdedigen van Schalkhaar af en was middels een lobje trefzeker. Ruim een kwartier later scoorde Milan te Riele de 1-1. Hij werd diep gestuurd door linksachter Jason Westerkamp en schoot vanaf rechts laag raak in de verre hoek. Na een paar onbenutte kansen over en weer - voor onder anderen David Klopman van Schalkhaar en Snellink van De Zweef - was het de thuisploeg die negen minuten na rust de voorsprong greep. Na een simpel maar slim passje van de mee naar voren gekomen verdediger Michiel Hullegie, hoefde de vogelvrij staande Klopman de bal alleen maar binnen te schieten. Dit deed hij dan ook. De uitblinkende Te Riele scoorde vervolgens de 3-1 (vanaf links fraai geplaatst in het zijnet), waarna Paul Roetert de wedstrijd een kwartier voor tijd besliste door vanaf de strafschopstip de 4-1 binnen te schieten.