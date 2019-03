Scheidsrechter voelt zich bedreigd en staakt duel SDOL - SC Deventer

Volgens Sportclub Deventer-coach Johan van Ommen riep de scheidsrechter het onheil voor een groot gedeelte over zichzelf af. ,,Hier kon je op wachten. Al in de eerste minuut had hij het op een speler van ons gemunt. We hebben een aantal temperamentvolle, emotionele jongens, die reageren dan meteen. Aan de gelijkmaker van SDOL ging een duidelijke overtreding vooraf. Mijn grens wordt op dat moment volkomen genegeerd, toen had je de poppen aan het dansen. Vervolgens begint de scheidsrechter te strooien met kaarten alsof het 5 december is.” De welbespraakte coach vond het allemaal nogal meevallen. ,,We hebben niet geslagen of geduwd. Natuurlijk is er wel het nodige geroepen en wat gezegd. De spelers onderling hadden geen problemen. Wij werden constant gezocht. Waarom mag een scheidsrechter wel geel trekken voor spelers die fouten maken? Maar als wij zeggen dat hij foute beslissingen neemt, worden we weggestuurd. Ik snap dat niet.”