Scherpschutters in derde klasse B maken de dienst uit

Booij gaat vrouwen Achterveld trainen

11 maart Aat Booij is vanaf volgend seizoen trainer van de voetbalsters van Achterveld. De 57-jarige Apeldoorner zit nu in zijn derde seizoen bij FC RDC in Deventer, waar hij ook de vrouwen onder zijn hoede heeft. Met dat team strijdt hij in de derde klasse om promotie.